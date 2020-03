Portaltic.-Ricardo Maté (ASLAN): "En ocasiones la innovación tiene que ir por delante de la regulación"

MADRID, 12 Mar. (Portaltic/EP) -

Ricardo Maté, director general de la compañía británica de 'software' Sophos y nuevo presidente de la asociación Aslan, tiene claro que, "en ocasiones, la innovación tiene que ir por delante de la regulación" e indica que tanto las empresas privadas como la administración pública deben "poner la tecnología y la transformación digital en el vértice de su estrategia" si no quieren quedarse a remolque en este competitivo sector.

En el marco del congreso y exposición anual sobre transformación digital ASLAN 2020, que abrió sus puertas el martes en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid -aunque finalmente tuvo que ser cancelado a causa del coronavirus-, el nuevo presidente de la asociación ha puesto en valor el amplio abanico de participantes en sus 27 ediciones, que van "desde fabricantes de TI a operadores, pasando por jugadores de centros de datos, integradores, distribuidores y proveedores de servicios 'cloud'".

ASLAN 2020 esperaba albergar a 7.500 visitantes, 125 expositores y cerca de 150 ponentes, pero las cifras se resintieron sensiblemente en la inauguración debido la crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, que forzó finalmente su cancelación. Maté defiende que han seguido en todo momento las recomendaciones que se han hecho desde las diferentes instituciones y han contado con el apoyo de la práctica totalidad de asociados y del secretario general de la Administración Digital, Fernando de Pablo, encargado de inaugurar estas jornadas.

Este evento, organizado por la asociación ASLAN en Madrid desde hace más de 25 años, pone el foco en el potencial de la tecnología para acelerar la transformación en sectores clave de la economía española. "Los profesionales del sector pueden profundizar en las tecnologías punteras y hablar con los expertos de las empresas que les van a proporcionar los productos y servicios necesarios para su transformación digital", explica Maté, que pone ya la vista en la próxima edición el congreso.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de ASLAN asegura que "no hay otra feria de estas características en España" y advierte de que la transformación digital no es solo una cuestión estratégica para las empresas, sino también de negocio. "Si no vamos por esa línea estamos muertos como empresas y como país", ha apostillado.

RETOS ANTE UNA CIBERDELINCUENCIA "CADA VEZ MÁS AGRESIVA"

Uno de los puntos en los que la asociación está poniendo mayor énfasis es en la ciberseguridad. "Si hablamos de un mundo digital, lo que hay que garantizar es que todos los datos, la información o los accesos cuenten con la seguridad necesaria", indica Maté, que alerta de que se están dando casos de una ciberdelincuencia "cada vez más agresiva, con mayor conocimiento y con técnicas más sofisticadas".

"Es imprescindible que tanto empresas como organismos públicos lleven a cabo mecanismos de protección mucho más avanzados de los que están utilizando hasta la fecha", añade el directivo, que insiste en que "muchos de los ciberataques que se han registrado recientemente son evitables y las consecuencias se podrían haber reducido de una manera importante". "Los consejos de administración de las empresas deben tomar conciencia y poner presupuestos para corregir esta situación", sentencia.

En este sentido, el presidente de ASLAN añade que uno de los retos a los que se enfrenta España es el de adaptar el modelo educativo para conseguir que en los próximos años crezca el número de profesionales de carreras técnicas. La falta de talento para cubrir determinados puestos de relevancia en la estrategia de la empresa puede lastrar la competitividad de las mismas. Así, añade que será importante ofrecer una buena remuneración a estos perfiles para evitar que se acaben yendo a otros países.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PYMES

Las administraciones públicas siempre han estado muy presentes en el Congreso ASLAN y en el resto de actividades que la asociación realiza a lo largo del año. Maté ha reconocido que los responsables de Tecnología de la mayoría de los organismos públicos "están haciendo un esfuerzo muy elevado por llevar a cabo las labores de transformación digital y en muchos casos España es puntera".

En cualquier caso, reconoce que los presupuestos muchas veces suponen una limitación para hacer planes a largo plazo. "Hay que acompañar estas iniciativas con formas de contratación más flexibles para proyectos a largo plazo", ha aseverado.

Por otra parte, el presidente de ASLAN ha incidido en la importancia de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para la economía española. En este punto, entiende que para muchas de estas compañías hacer grandes inversiones en tecnología ha podido suponer una barrera de entrada importante. Sin embargo, indica que en estos momentos se está produciendo "un cambio desde el concepto de comprar tecnología y autogestionarla al de comprar servicios".

El sistema de 'pago por uso' supone un "cambio de paradigma muy importante" y "puede facilitar la vida a las pymes de una manera radical". "Ahora la mayor parte de los servicios tecnológicos se van a poder cobrar como un servicio mensual, con unos costes fijos, en lugar de tener que hacer una gran inversión inicial. Además, hay planes más flexibles que permiten ampliar los servicios en el caso de que la empresa tenga un proyecto puntual que requiera de mayor capacidad de cómputo", concluye Maté.