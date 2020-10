Portaltic.-Ring lanza su alarma inteligente Ring Alarm, que monitoriza el hogar desde una app

EMBARGO: MIÉRCOLES 28, 10.30

Ring lanza su alarma inteligente Ring Alarm, que monitoriza el hogar desde una app

MADRID, 28 Oct. (Portaltic/EP) -

La empresa especializada en dispositivos de seguridad inteligentes Ring ha lanzado este miércoles en España su nuevo sistema Ring Alarm, una alarma personalizable para monitorizar el hogar que se controla a través de una aplicación y que pueden instalar los propios usuarios.

Ring Alarm se añade al catálogo de la compañía en España, que ya consta de dispositivos inteligentes como videotimbres o cámaras de seguridad, y ya está disponible por un precio de 299 euros en su web y en Amazon.

Ring Alarm es un sistema personalizable y DiY (Do it Yourself) que puede instalar el propio usuario, sin necesidad de profesionales, que monitoriza el hogar y ofrece una seguridad flexible.

Al igual que sus videotimbres o sus cámaras de seguridad, Ring Alarm se configura a través de la app de Ring y es compatible con toda la gama de productos de seguridad de la compañía.

Para empezar a usar la Ring Alarm solamente es necesario conectar la estación base a través de WiFi o Ethernet y colocar los sensores de contacto en las puertas y/o ventanas escogidas, así como los detectores de movimiento.

Una vez preparado, los propios usuarios pueden personalizar las notificaciones en tiempo real con su teléfono o tablet según cada situación, para que les avisen por ejemplo cuando alguien entra en una habitación, abre una ventana o activa manualmente la sirena desde el teclado de Ring Alarm.

Actualmente su configuración cuenta con tres modos de seguridad diferentes y puede ser activada o desactivada a través del teclado o mediante de la app.

Cuando suena la alarma, se activarán automáticamente todas las cámaras de Ring para que empiecen a grabar -en los casos en que los usuarios dispongan de una-, incluso si no detectan movimiento.

Ring Alarm también se integra con dispositivos seleccionados habilitados para Alexa de modo que los usuarios pueden activar, desactivar y verificar el estado de su alarma directamente con su voz.

El kit de seguridad de Ring Alarm cuesta 299 euros e incluye: la estación base, el teclado, un sensor de contacto (para una ventana o puerta), un detector de movimiento y un extensor de alcance.

Además, los usuarios que lo deseen tienen la opción de suscribirse a Ring Protect Plus para dispone de monitorización asistida por 10 euros al mes, que incluye datos móviles de reserva opcionales y hasta 30 días de almacenamiento de los vídeos.