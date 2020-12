Portaltic.-Riot Games prepara un MMO basado en el universo de League of Legends

MADRID, 18 Dic. (Portaltic/EP) -

Riot Games, la desarrolladora de League of Legends, está trabajando en un nuevo multijugador masivo 'online' (MMO, por sus siglas en inglés) basado en el universo del popular título.

El vicepresidente de IP y Entretenimiento de Riot Games ha compartido a través de su perfil en Twitter que su nuevo trabajo consiste en “lanzar un gran (algunos podrían decir masivo) juego” que, asegura, muchos seguidores “han estado pidiendo”.

En el hilo de conversación ha confirmado que se trata de un multijugador masivo 'online', pero no ha aportado más detalles de este proyecto, a excepción de que “están contratando” para trabajar en él.

I have news!My recent job at Riot has been to help develop the League universe, which we’re going to need!Because it is time. My new job is to kick off a big (some might say massive) game that many of you, and many Rioters, have been asking us to create.PS We’re hiring