Portaltic.-El robot Peanut lleva comida a la gente en cuarentena en China

MADRID, 29 Ene. (Portaltic/EP) -

El robot Penaut, de la empresa Kenon, se encarga de llevar comida a las personas aisladas en cuarentena en un hotel de Hangzhou, en China, con motivo del brote de coronavirus.

Un grupo de viajeros de un vuelo con pasajeros afectados por el coronavirus están en cuarentena en un hotel de Hangzhou, donde un robot enfermero se encarga de llevar comida mientras permanecen bajo observación.

Peanut, desarrollado por la empresa Kenon, avisa de su llegada a medida que avanza por los pasillos, para que las personas abran la puerta y salgan lo justo para recoge las bandejas que transporta.

Amid a novel #coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

— China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020

El robot es un modelo autónomo asistencial, que cuenta con sensores y radares que, junto con tecnología de aprendizaje automático, le permiten ubicarse en el entorno y moverse con seguridad por el mismo.