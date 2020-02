Portaltic.-Safari rechazará los certificados web con más de un año de antigüedad a partir de septiembre

MADRID, 24 Feb. (Portaltic/EP) -

El navegador de Apple, Safari, dejará de reconocer los certificados de seguridad de los sitios web que tengan más de un año de antigüedad a partir del 1 de septiembre, mientras que en la actualidad los acepta con hasta dos años.

Apple ha anunciado esta novedad durante su presencia en el evento CA Browser Forum, organizado por un grupo de autoiridades de certificación de 'software' y que se ha celebrado en Bratislava (Eslovaquia) la pasada semana, como ha explicado en Twitter el director emérito del evento, Dean Coclin.

Esta medida se aplica a los certificados públicos TLS ('Transport Layer Security'), un protocolo de encriptación que garantiza las comunicaciones seguras a través de Internet, utilizando para ello criptografía asimétrica.

En la actualidad, el navegador Safari acepta las certificaciones de seguridad de páginas web con dos años o más de antigüedad, en concreto 825 días, pero ahora solamente pasará a admitir aquellos con un año, concretamente de no más de 398 días, algo más de 13 meses.

Safari comenzará a aplicar las nuevas restricciones a los certificados TLS antiguos a partir del 1 de septiembre de este año, como ha recogido Coclin.

