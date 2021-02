La saga Red Dead Redemption de videojuegos se usará para estudiar la historia de EEUU en la universidad

MADRID, 15 Feb. (Portaltic/EP) -

La saga de videojuegos Red Dead Redemption ha dado el salto a las aulas universitarias y se utilizará en un curso del grado de Historia en la Universidad de Tennessee en Knoxville (Estados Unidos) que analizará la historia del país norteamericano entre los años 1899 y 1911.

Así lo ha anunciado en su cuenta de Twitter el historiador y profesor de Historia universitario Tore Olsson, que ha organizado un nuevo curso titulado 'Read Dead America' en el que "se explorará la realidad histórica" de estos videojuegos.

La serie desarrollada por el estudio Rockstar Games se ambienta en el Lejano Oeste de Estados Unidos, protagonizada por integrantes de la banda de forajidos de Dutch Van der Linde. Está compuesta por dos entregas: Red Dead Redemption, lanzado en 2010 y ambientado en 1911, y Red Dead Redemption 2, lanzado en 2018 para PS4, Xbox One y PC y ambientado en 1899.

"Aunque a menudo son históricamente inexactos, los juegos (de Red Dead Redemption) abordan hábilmente una serie de cuestiones históricas cruciales en el período 1899-1911", como ha asegurado Olsson.

Who says video games don’t belong in the classroom? I’m a history professor at @UTKnoxville . This fall, I’ll be teaching a new course titled “HIUS 383: Red Dead America,” exploring the historical reality behind @RockstarGames ’ series. What kinds of topics will we be exploring? /1 pic.twitter.com/wkaHSvz4E4

Entre los temas tratados por el juego que se incluyen en el curso están la mitología fronteriza y su permanencia posterior, la expansión del capitalismo y los monopolios de empresas a través del ferrocarril.

El curso de la Universidad de Tennessee en Knoxville abordará también las desigualdades económicas en ese periodo, así como el colonialismo y la desposesión de los pueblos nativos americanos, la violencia racial en el sur de Estados Unidos y la revolución mexicana y su impacto en el exterior.

Asimismo, los videojuegos de Rockstar Games servirán también para analizar la memoria de la Guerra de Secesión y otras reivindicaciones de la época como el sufragio femenino y sus opositores, la expansión del imperio de Estados Unidos, la población cosmopolita del país (con inmigrantes alemanes, italianos, mexicanos y chinos, entre otros), y la privatización de fuerzas del orden mediante agencias como los detectives Pinkerton.

El curso organizado por Olsson tiene un máximo de 35 estudiantes y se espera que comience en agosto en la Universidad de Tennessee en Knoxville.

Algunos miembros de Rockstar Games ya han celebrado la organización de este curso, como es el caso de su ilustradora principal, Alistair Wood.

"En el departamento de diseño nos esforzamos para hacer los productos y el diseño lo más auténticos posible", ha explicado Wood en su cuenta de Twitter. La desarrolladora ha asegurado que incluso las fuentes tipográficas presentes en el juego se usaban frecuentemente en la época de 1890, en la que se ambienta la segunda entrega de Red Dead Redemption.

this is very cool. In the design dept we tried out best to make products and design as authentic as possible. Even the fonts appearing in game all predate 1890. A lot of fun to work on a historical piece, and a huge learning curve about American design history.