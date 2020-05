Portaltic.-Samsung anuncia el televisor para exteriores The Terrace, resistente al agua y con pantalla antirreflectante

Samsung anuncia el televisor para exteriores The Terrace, resistente al agua y c

MADRID, 22 May. (Portaltic/EP) -

Samsung ha ampliado su familia de televisores 'lifestyle' y ha anunciado el nuevo modelo The Terrace, un televisor diseñado para exteriores que cuenta con certificación de resistencia al agua y polvo IP55 y pantalla antirreflejante para ver mejor la imagen con luz del sol.

The Terrace proporciona un resolución de pantalla 4K, viene acompañado por una barra de sonido con 'woofers' incorporados para los graves y está disponible en tres tamaños distintos: 75, 65 y 55 pulgadas, como ha informado Samsung en un comunicado.

No obstante, el nuevo televisor destaca por llevar la tecnología QLED de Samsung para televisores a exteriores, y cuenta con un diseño resistente al clima mediante la certificación de resistencia al agua y al polvo IP55.

La pantalla 4K de The Terrace está adaptada para el uso en exterior y cuenta con un brillo de 2.000 nits, que permite ver contenidos incluso durante días soleados y que incorpora una capa altireflectante y tecnología que optimiza el contenido para reducir los reflejos.

El dispositivo tiene un diseño de 59,8 milímetros de grosor y cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth, así como con soporte para los asistentes de voz Bixby de Samsung, Alexa de Amazon y pronto también Google Assistant.

The Terrace se encuentra disponible desde este viernes en Estados Unidos y Canadá, y durante este año se lanzará en otros países entre los que se encuentran Alemania, Australia y Nueva Zelanda. En verano llegará al mercado una versión profesional del televisor.

Este modelo se incorpora a la gama de televisores 'lifestyle' de Samsung, integrada por otros dispositivos como The Frame, lanzado en 2016 y con soporte para mostrar obras de arte; The Sero, que se adapta al formato vertical; y The Serif, con el foco en el diseño e integrado en el mobiliario.