Samsung convoca un evento virtual el 28 de abril para presentar su "Galaxy más potente"

MADRID, 14 Abr. (Portaltic/EP) -

Samsung ha convocado un evento virtual de presentación Galaxy Unpacked para el próximo 28 de abril, en el que la compañía surcoreana ha adelantado que anunciará las novedades de su familia Galaxy.

El fabricante tecnológico ha avanzado que presentará su "Galaxy más potente". Por el momento no ha revelado a qué producto se refiere de su familia Galaxy, compuesta por teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y dispositivos del Internet de la Cosas (IoT), entre otros.

El nuevo evento de presentación Galaxy Unpacked del 28 de abril, que Samsung ha convocado a través de su perfil oficial en Twitter, según invitaciones enviadas a medios como Europa Press tendrá lugar a las 16.00 horas de la tarde (en horario español peninsular).

Welcome to a very special Unpacked - the most powerful Galaxy is coming. April 28, 2021. Watch #SamsungUnpacked live on https://t.co/6GOzGGfO9P pic.twitter.com/dp0UXF2mgs