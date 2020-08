Portaltic.-Samsung Find My Mobile permite localizar teléfonos incluso sin conexión a Internet

MADRID, 25 Ago. (Portaltic/EP) -

La aplicación Find My Mobile de Samsung, que permite a los usuarios de los teléfonos Galaxy localizar dispositivos perdidos, ahora permite su uso incluso si los teléfonos no tienen conexión a Internet.

La función de localización sin conexión está disponible en la versión 7.1.08.0 de la aplicación y deberá ser activada de forma manual.

Por esta razón, Samsung está enviando notificaciones a los usuarios explicándoles la nueva función, según ha indicado el portal 9to5google.

Esta nueva característica funciona gracias a 'smartphones' y tabletas cercanas, ya que los dispositivos Galaxy que tienen la función habilitada pueden rastrear la zona y buscar otros.

En este sentido, los dispositivos que se encuentren cerca de un teléfono perdido, podrán informar sobre su ubicación.

Looks like Samsung just added offline finding to Samsung's Find My Mobile.Let's you track your phone even if it doesn't have WiFi or cellular by using other Galaxy users. pic.twitter.com/psLl1rcb4X