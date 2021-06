Samsung llevará la arquitectura gráfica AMD de PS5 a su próximo chip para móviles de gama alta

MADRID, 1 Jun. (Portaltic/EP) -

El próximo chip Exynos de Samsung para teléfonos móviles de gama alta incorporará la arquitectura gráfica RDNA2 de AMD, presente también las consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series X y S, como ha anunciado AMD en la feria de computación Computex 2021 en Taiwán.

AMD y Samsung llevan colaborando desde que anunciaron su alianza en 2019 para incorporar la tecnología de las tarjetas gráficas Radeon en sus teléfonos móviles, y ahora este acuerdo ha cristalizado en el anuncio de la CEO de AMD, Lisa Su, durante la 'keynote' inaugural de la compañía en la feria taiwanesa.

En el apartado en el que abordaba la expansión de su arquitectura gráfica de nueva generación RDNA2, Su ha anunciado que AMD llevará su "propiedad intelectual de gráficos personalizados al próximo procesador móvil insignia de Samsung", como recoge la cuenta de Twitter de la unidad de procesadores de Samsung, Exynos.

Did you see that? "The next place you will find #RDNA2 will be the high-performance mobile phone market. We're happy to announce that we will bring custom graphics IP to Samsung's next flagship mobile SOC, with ray-tracing and variable rate shading capabilities." @LisaSu of @AMD pic.twitter.com/c0z1iLl85r