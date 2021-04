Samsung pasa del QLED al Neo QLED con nuevos televisores que incorporan por primera vez tecnología Mini LED

MADRID, 27 Abr. (Portaltic/EP) -

Samsung ha anunciado la disponibilidad en España de su nuevo portfolio de televisores para 2021, en el que destaca el salto del QLED al panel Neo QLED, que incorpora por primera vez tecnología Quantum Mini LED -hasta 40 veces más pequeños que los LEDs tradicionales-, permitiendo un mayor nivel de detalle y un control de la luz más precisa en zonas oscuras o de mucho brillo.

La compañía coreana ha combinado esta tecnología con su Procesador Neo QLED 8K con Inteligencia Artificial, que "analiza y mejora, píxel a píxel, la calidad de imagen hasta 8K, independientemente de la resolución original", explica la compañía. A la vanguardia de esta nueva categoría de productos está el televisor QN900A, al que la compañía se refiere como "el televisor 8K más avanzado en el mercado de televisores domésticos", y el QN800A.

Asimismo, con los modelos QN95A QN90A y QN85A, Samsung renueva su portfolio de televisores 4K con esta nueva tecnología Quantum Mini LED. Gracias a la tecnología exclusiva Quantum dot de Samsung, los televisores Neo QLED son capaces de reproducir hasta mil millones de colores. Además, gracias al sonido envolvente 3D y la Inteligencia Artificial, la tecnología Object Tracking Sound+ permite que el sonido se reproduzca solo en el lugar exacto donde ocurre la acción.

"Samsung ha sido líder en cuota de mercado en el segundo semestre de 2020; y eso demuestra que la última tecnología en imagen ha sido una prioridad para muchos consumidores en España, donde el televisor ha sido el epicentro del entretenimiento", ha indicado Nacho Monge, TV & AV Marketing Manager en Samsung Electronics Iberia.

"2021 es un año muy importante, ya que prevemos un aumento en la demanda de televisores por la emisión de los Juegos Olímpicos, Eurocopa de Fútbol, el año de asentamiento de las consolas de nueva generación y la importancia que el televisor ha tomado en la vida de las personas. Según un estudio realizado por IPSOS en Europa, un 43 por ciento de las personas comprará un televisor para mejorar su entretenimiento en el hogar", ha apostillado.

EL PRIMER PROYECTOR DE SAMSUNG Y SU TV DE EXTERIOR

Para aquellos que quieren disfrutar de su contenido en gran tamaño, Samsung trae a España The Premiere, el primer proyector que lanza la compañía, en el que incorpora tecnología de triple láser con resolución 4K. Un diseño compacto con el que la empresa busca llevar la experiencia del cine a casa con la máxima calidad.

Samsung tiene una cuota de mercado del 60 por cierto en gran pulgada (más de 75 pulgadas) y quiere trasladar esa experiencia y los buenos resultados a esta nueva gama de producto. Este proyector ofrece una pantalla de hasta 130 pulgadas con una separación de apenas 24 centímetros de la pared en la que se quiere reproducir el contenido y completa la experiencia con un sonido de alta calidad con los altavoces integrados en el propio producto.

La compañía también ha mostrado su modelo The Terrace, el primer televisor para exteriores de Samsung, permitiendo a los consumidores disfrutar de la calidad de imagen y la tecnología QLED, así como el rendimiento del audio y las funciones inteligentes que esperan de cualquier televisor de Samsung, en un entorno exterior. Con la mejor tecnología antirreflejos, The Terrace es resistente a diferentes condiciones climatológicas, gracias a su certificación IP55 que lo protege contra el agua y el polvo.

PARA AMANTES DEL DISEÑO

Samsung sigue apostando este año por su categoría Lifestyle TV, en la que destaca su icónico modelo The Frame, con el que la compañía pretende transformar el televisor en una obra de arte que puede personalizarse para adaptarse a la estética y la decoración de cada hogar. Este dispositivo cuenta con más de 1.400 obras de arte originales para adaptarse a todos los gustos, sin renunciar a la tecnología de panel QLED con calidad 4K. El nuevo modelo de The Frame incorpora el soporte de pared Slim, que permite integrar el televisor en la pared, como si un cuadro se tratara.

También se encuentran en esta categoría The Sero y The Serif, modelos con los que la empresa continúa ofreciendo "una experiencia de visionado única". The Sero es el único televisor del mundo que cambia entre la orientación horizontal y vertical, tal y como lo hace cualquier smartphone. Este formato permite a los usuarios disfrutar de cualquier formato de contenido y cambiar la orientación de la pantalla, a través de la función 'mobile mirroring' de su móvil. The Serif, por su parte, se difumina como un objeto decorativo en el hogar y aporta una estética sofisticada en cualquier espacio.

Por último, Samsung ha presentado las nuevas barras de sonido de la Serie Q, que se han desarrollado en el Samsung Audio Lab de California e incorporan True Dolby Atmos. Además, incluyen la tecnología exclusiva Q-Symphony que sincroniza el audio del televisor Samsung para ofrecer un sonido tridimensional mejorado e incluso mide su entorno para proyectar el audio donde es necesario. Estos dispositivos no anulan el sonido del televisor, sino que lo suman a la potencia de audio de la barra para conseguir un sonido tridimensional.