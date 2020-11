Portaltic.-Samsung refuerza las capacidades de voz en sus Smart TV con la integración del Asistente de Google

MADRID, 30 Nov. (Portaltic/EP) -

Los televisores Smart TV 2020 de Samsung en España cuentan desde este lunes con el Asistente de Google para el control y la búsqueda de contenidos mediante comandos de voz, junto con Alexa y Bixby.

Google Asistant estará completamente integrado en los Samsung Smart TV sin necesidad de descarga, hardware ni instalación adicional, como ha informado la compañía en un comunicado. Además, es intercambiable, según las preferencias del hogar.

Los asistentes de voz Assistant, Alexa y Bixby están ahora disponibles en todos los televisores QLED 4K y 8K de 2020, televisores Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Sero y The Terrace, y es compatible con los ecosistemas de asistentes de voz ya creados por los usuarios.

El responsable de TV & AV Marketing Manager de Samsung Electronics en España, Nacho Monge, ha señalado que el uso de asistentes de voz en los Smart TV de Samsung "ha crecido exponencialmente desde el lanzamiento de Bixby en 2018". Ahora con Assistant, la compañía facilita a los consumidores "nuevas formas de disfrutar y sacar más partido a sus televisores Smart TV".

La integración del Asistente de Google permitirá "conectar la sala de estar de los usuarios con el resto de la casa inteligente y ayudarlos a administrar mejor su día, a través de sus servicios favoritos de Google", ha dicho el Product Management de Google Assistant, Jack Krawczyk.