Portaltic.-Sega retira el plástico de las carcasas de los videojuegos que distribuye en formato físico

MADRID, 3 Feb. (Portaltic/EP) -

La división europea de Sega ha anunciado un cambio en su política de embalaje de videojuegos por el que inicia una etapa en la que sustituye los plásticos por materiales reciclados y reciclables, empezando con 'Total War: ROME II - Enemy at the Gates'.

Los próximos lanzamientos físicos de videojuegos tendrán embalajes más respetuosos con el medioambiente, como ha anunciado Sega Europe en su perfil oficial de Twitter.

Este cambio supone sustituir el plástico que normalmente incluyen los videojuegos en sus carcasas, por cartón hecho de fibras recicladas. El manual que incluye en el interior, por su parte, se ha impreso con tintas vegetales basadas en agua sobre papel reciclado.

El juego que estrena esta iniciativa es 'Total War: ROME II - Enemy at the Gates', que sitúa al jugador en el Mediterráneo occidental, al comienzo de la Segunda Guerra Púnica, e incluye un nuevo mapa de campaña centrado en el periodo en que Roma y Cartago estaban en guerra.

We're pleased to announce that all of our future physical releases of PC games will be launched in fully recycled packaging! Total War: ROME II - Enemy at the Gates Edition from Creative Assembly signals our intent to continue with this environmental initiative. pic.twitter.com/SlPcUCikn3