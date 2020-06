Portaltic.-Sega revive su consola portátil Game Gear con una nueva versión en tamaño micro y cuatro colores

MADRID, 3 Jun. (Portaltic/EP) -

Sega ha anunciado una nueva versión de uno de los hardware más populares de la compañía: la portátil Game Gear, que llegará en octubre con un tamaño micro y una pantalla de 1,15 pulgadas como parte de la celebración por el 60 aniversario de la compañía.

Game Gear es una consola portátil desarrollada por Sega que la compañía lanzó al mercado japonés en 1990, con pantalla a color y retroiluminada. Entre su catálogo contó con títulos como Aladdin, Jurasic Park, Mortal Kombat y Sonic, y superó los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Este miércoles, la compañía japonesa ha anunciado una nueva versión de este 'hardware' que, al contrario que el modelo original, que necesitaba las dos manos para poder sujetarlo, cabe en una sola mano y lleva el nombre de Game Gear Micro.

Esta consola de tamaño reducido estará disponible en cuatro colores, cada uno de los cuales estará a acompañado de un set de juegos diferentes. Así, la consola de color negro tendrá Sonic, Out Run, Royal Stone y Puyo Puyo 2; el color azul llegará con Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale y Baku Baku Animal; el amarillo, con Shining Force Gaiden, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict y Nazopuyo Aruru no Ru; mientras que el rojo tendrá Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi y Columns.

Game Gear Micro se pondrá a la venta en Japón el próximo 6 de octubre, a un precio de 4.980 yenes cada uno de los modelos (unos 40 euros al cambio).