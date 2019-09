Portaltic.-El servicio de suscripción de vídeo Apple TV+ se lanzará el 11 de noviembre

Publicado 10/09/2019 20:54:26 CET

MADRID, 10 Sep. (Portaltic/EP) -

Apple ha continuado su apuesta por los servicios de suscripción y ha anunciado este martes en su evento especial celebrado en Cupertino (Estados Unidos) que lanzará su nuevo servicio de videojuegos Apple Arcade el próximo 19 de septiembre y su suscripción de vídeo Apple TV+ el 1 de noviembre.

Por cuanto respecto al servicio de 'streaming' de videojuegos Arcade, se implantará en la App Store y funcionará a través de una nueva pestaña en la tienda de aplicaciones de Apple para los clientes de este servicio de suscripción.

Konami ha adelantado que su videojuego Frogger, basado en el título clásico de las consolas retro, será uno de los títulos exclusivos de Arcade en su lanzamiento, el estudio Capcom ha hecho lo propio con su nuevo videojuego subacuático de supervivencia, y Annapurna con un nuevo título de acción musical.

Apple Arcade estará disponible el próximo 19 de septiembre en 150 países por un precio de suscripción de 4,99 dólares al mes para su plan familiar con un primer mes de prueba gratuito.

APPLE TV+

Apple había presentado ya algunos de los programas de su servicio de vídeo bajo suscripción Apple TV+, como For all mankind, Dickinson -sobre la vida de Emily Dickinson, con Hailee Steinfeild- y The Morning Show, con Jennifer Aniston.

La compañía ha presentado el tráiler de See, una serie protagonizada por Jason Momoa y de los creadores de Peaky Blinders, que también se incorpora al catálogo de Apple TV+.

Los primeros programas estarán disponibles el 1 de noviembre, y llegará a más de cien países con un plan familiar con un precio de 4,99 dólares. La compañía irá expandiendo después su catálogo de programas e incluirá una suscripción de un año gratuita a los compradores de las tabletas u ordenadores de la compañía.