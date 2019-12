Portaltic.-Los servicios europeos de emergencias reclaman más cooperación con las compañías tecnológicas

Publicado 02/12/2019 14:45:51 CET

MADRID, 2 Dic.

La Asociación Europea de Números de Emergencias (EENA) ha reclamado a las compañías tecnológicas que fabrican dispositivos con funciones de seguridad como los relojes inteligentes o los asistentes virtuales que establezcan una buena comunicación y una mayor coordinación con su personal para mejorar la atención a los ciudadanos.

La asociación que gestiona todos los teléfonos 112 a nivel europeo ha publicado este lunes una carta firmada junto a los servicios de emergencias de otros países como Estados Unidos, Australia y Turquía.

En la carta, los servicios denuncian que en la mayor parte de casos "los centros de emergencias no están informados ni preparados para manejar" las alertas emitidas por los sistemas de seguridad desarrollados por las compañías tecnológicas.

Aunque a través de Twitter han reconocido casos de éxito como el de una mujer alemana de 80 años atendida tras una caída gracias a su 'smartwatch', los servicios de emergencias advierten de que "la situación actual puede tener serias consecuencias para la seguridad de los usuarios".

Así, son frecuentes los casos como el sucedido el pasado mes de noviembre, cuando el 112 español atendió una alerta automática emitida por un dispositivo conectado y cuando acudieron al lugar al que se referían las coordenadas no encontraron nada.

Los servicios de emergencias a menudo no están informados de estos nuevos sistemas, y "muchos incluso se enteran de ellos en las noticias", según el documento, lo que hace que su personal no esté preparado para gestionar correctamente las alertas de seguridad que se emiten y o bien no sepan cómo atenderlas o bien reciben datos en formatos que no son capaces de leer.

Aunque reconocen la importancia de la innovación y de funciones como la ubicación GPS de los dispositivos, los servicios de emergencias hacen "un llamamiento a las compañías tecnológicas una cooperación mayor antes de lanzar cualquier función de seguridad".

Como primer paso, EENA ha establecido un marco de trabajo conjunto para fomentar la cooperación con los servicios de emergencias a la que ha invitado a unirse a las compañías tecnológicas y a todos los actores relevantes del sector.