Portaltic.-Shin Megami Tensei V y una versión remasterizada de Shin Megami Tensei III llegarán a Nintendo Switch en 2021

MADRID, 20 Jul. (Portaltic/EP) -

Nintendo ha compartido los primeros títulos para Nintendo Switch de socios desarrolladores y distribuidores que llegarán en los próximos meses, como la nueva entrega del juego de rol Shin Megami Tensei V y la remasterización de Shin Megami Tensei III.

Este lunes Nintendo ha realizado por primera vez una presentación en forma de vídeo (Nintendo Direct) centrada en juegos para la videoconsola Switch de socios desarrolladores y distribuidores.

Entre los títulos destacados se incluyen detalles sobre dos nuevas entregas de la serie de juegos de rol Megami Tensei. Por un lado, Megami Tensei III, una remasterización en alta definición del juego conocido en Europa como Shin Megami Tensei: Lucifer's Call. Esta leyenda apocalíptica desembarcará en Nintendo Switch en primavera de 2021.

Por su parte, Shin Megami Tensei V, un nuevo juego de la serie principal que se lanzará globalmente de manera simultánea para Nintendo Switch en 2021. En este épico juego de rol, el orden se ha desmoronado y el caos se ha apoderado del mundo entero.

La compañía también ha desvelado Rogue Company, un juego de disparos multijugador en tercera persona desarrollado en el que los jugadores podrán enfrentarse con otros jugadores en modos de juego competitivos o más relajados, o plantarles cara a oponentes controlados por la CPU. Si un jugador cae en combate, sus compañeros de equipo lo revivirán para que se reincorpore de inmediato.

Además, y como han explicado desde Nintendo, desde el primer día los usuarios podrán jugar con jugadores de otras plataformas y continuar su progreso en cualquiera de ellas. También se podrá apuntar mediante el control de movimiento.

Otro título anunciado para Nintendo Switch es WWE 2K Battlegrounds, que ofrece combates de pura acción arcade protagonizados por las leyendas y superestrellas de los fans de WWE escenarios interactivos. Llegará el 18 de septiembre.

Habrá, además, contenido descargable de Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda. Se trata de sets de pago: el primero, con cinco personajes adicionales, disponible desde este lunes, mientras que los dos siguientes, con 39 canciones nuevas y una historia adicional, respectivamente, llegarán a la eShop antes de finales de octubre.

Por otro lado, una versión en formato físico del juego que incluye el juego principal y los tres sets de contenido descargable se pondrá a la venta el 23 de octubre.