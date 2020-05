Portaltic.-Los sitios web tienden a la homogeneización visual, según un estudio

MADRID, 24 May. (Portaltic/EP) -

La apariencia de las páginas web se ha homogeneizado con el paso del tiempo, cuyo aspecto visual se ha hecho cada vez más similar desde 2007 debido al uso de bibliotecas de software, que ofrecen recursos a los programadores.

En base a característica como el color o la disposición de elementos como la barra de búsqueda o las cajas de texto, la investigación realizada por investigadores de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) sobre la apariencia visual de las páginas web, ha identificado una tendencia a la homogeneización en el diseño.

El estudio, recogido por The Conversation y The Next Web, ha analizado cerca de 200.000 imágenes de 10.000 páginas web, recogidas en listas como Russell 100 -para acceder a los patrones de diseño de las webs corporativas más importantes-, el índice Alexa o las novedades a los Webby Awards. Para comprobar los cambios visuales, han recurrido a las copias guardadas en el Archivo de Internet, y han delimitado la investigación al periodo que va desde 2005 a 2016.

Los trabajos de análisis han mostrado que lo que más ha cambiado en ese tiempo ha sido la disposición de las páginas web, en torno a un 30 por ciento. Los mayores cambios, además, despuntan en un par de periodos concretos: entre 2008 y 2010 y, posteriormente, entre 2010 y 2016.

Los investigadores señalan que la tendencia a la homogeneización visual no parece deberse a la copia de código, cuya similitud, según su investigación, ha decrecido, aunque puede estar vinculada al uso de bibliotecas de software, que ofrecen recursos a los desarrolladores web y cuyo uso ha crecido en el tiempo analizado.

No obstante, incluso dentro del uso de las bibliotecas de software, también han identificado diferencias: aquellas páginas que más se parecen han utilizado bibliotecas como Bootstrap, FontAwesome y JQuery UI, que habitualmente usan opciones por defecto, mientras que las que presentan más diferencias han recurrido a bibliotecas como WFObject y JQuery Tools, que ofrecen personalizaciones más complejas.