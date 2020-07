Portaltic.-Slack permite que los usuarios establezcan horarios por día para recibir notificaciones

MADRID, 7 Jul. (Portaltic/EP) -

La aplicación de trabajo colaborativo Slack ha introducido una nueva función por la que los usuarios ahora pueden elegir un horario para recibir notificaciones cada día.

Slack ya permitía que los usuarios pudieran señalar cuándo están disponibles para recibir notificaciones, pero estas preferencias también afectaban a los fines de semana, algo que resultaba molesto para muchos trabajadores.

Ahora, con esta nueva función, los usuarios pueden configurar un horario para recibir las notificaciones. En este sentido, sólo recibirán notificaciones durante los días y horas elegidas por cada persona.

It's the moment some of you have been waiting for! You may now customize your notifications on a per-day basis. If your schedule doesn't conform to traditional work hours, this one's for you. ?? https://t.co/VVSQvzNIbI pic.twitter.com/SLPUCW2NCf