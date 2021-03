Slack rectifica y elimina su herramienta de mensajes directos a cualquier usuario por los potenciales problemas de acoso

MADRID, 25 Mar. (Portaltic/EP)

La aplicación de mensajería y organización laboral Slack ha deshabilitado unas horas después de su implementación una nueva herramienta que permitía mandar mensajes a cualquier usuario, fueran o no de Slack, debido a la facilidad que el sistema otorgaba para acosar virtualmente a otras personas sin que estas pudieran bloquearlos, tras un día de múltiples críticas en redes sociales.

Slack anunció ayer la habilitación de una nueva herramienta de mensajes directos a cualquier persona dentro y fuera de su aplicación a través de Slack Connect, el sistema de mensajería con el que pretenden "sustituir al 'email'"; junto a otras novedades como la integración de aplicaciones de terceros o la futura creación de redes profesionales privadas entre múltiples organizaciones.

Connect permitía así mandar invitaciones de interacción con mensaje incluido a otros usuarios de Slack que no fueran de su empresa o a cualquier correo electrónico externo sin necesidad de salir de la herramienta.

Usuarios como Menotti Minuttillo han demostrado que, debido al sistema a través del cual los mensajes directos desde Slack se mandaban de forma anónima, con un correo genérico llamado 'feedback@slack.com', Slack Connect permitía mandar mensajes anónimos personalizados a cualquier 'email'.

Así, si el usuario receptor decidía bloquear el correo electrónico de Slack, ya no recibiría ningún mensaje de trabajo. De este modo, si no quería dejar de recibir información de usuarios de la aplicación, la persona no podía bloquear a un usuario particular por Slack ni por 'email', permitiendo al potencial abusador mandar mensajes infinitos.

well that was easy as shit to abuse- send invite with nasty language- slack emails you w/ the full content of the invite- can't block the emails because they come from a generic slack address that informs you of invites- abuser can keep inviting w/ abusive language https://t.co/Mw9W5L251a pic.twitter.com/dWEAD7ccRO — Menotti Minutillo (@44) March 24, 2021

My first reaction to this news was “oh, another way men can harass women on the internet.”Did @SlackHQ talk to ANY women before rolling this out? https://t.co/jW6BGnIwq9 — Nina Jankowicz (@wiczipedia) March 24, 2021

Unas horas después del anuncio de la herramienta, tras las críticas de múltiples personas en redes sociales indicando el peligro potencial sobre posibles abusos y acosos, el vicepresidente de comunicación y políticas de la empresa, Jonathan Price, informaba a The Verge de la eliminación inmediata de la inclusión de mensajes en las invitaciones: "Estamos dando pasos de forma inmediata para prevenir este tipo de abuso, empezando hoy mismo con la eliminación de la capacidad de personalizar un mensaje cuando un usuario invita a otra persona a través de los mensajes directos de Slack Connect", indicó en un comunicado.

La compañía, en cambio, ha negado el peligro sobre otras advertencias sobre el sistema como la posibilidad de que cualquier usuario pueda visualizar la información de perfil de otros usuarios que no han aceptado su invitación o de ver los grupos de los que estos forman parte, dado que esta información no se comparte a menos que se acepte la invitación.