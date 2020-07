Portaltic.-Sólo Facebook sabe qué es lo más popular en su red social

MADRID, 22 Jul. (Portaltic/EP) -

Facebook cuenta con datos internos que muestran qué es lo más popular en la red social homónima, pese a la existencia de herramientas de análisis que recogen datos como la interacción o los comentarios para sacar sus listas, y que la empresa busca trasladar a sus herramientas públicas.

El responsable de News Feed, Jon Hegeman, ha compartido en un hilo en Twitter que sólo Facebook conoce la lista de lo más popular de su plataforma, en respuesta a la lista compartida por el columnista de tecnología en New York Times, Kevin Roose.

La lista de Roose se centra en las páginas más destacadas en Estados Unidos según los datos que ofrece Crowd Tangle, una herramienta de Facebook que muestra "lo que ocurre con el contenido público en redes sociales".

1/6 Some important things to consider about these lists. This isn’t a criticism of your analysis, because you’re working with accurate engagement data from @CrowdTangle. But these lists don’t represent what most people see on FB.