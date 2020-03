Portaltic.-Sonos lanzará un sistema operativo nuevo para sus dispositivos en junio

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -

El fabricante especializado en altavoces Sonos lanzará el próximo mes de junio un nuevo sistema operativo y una nueva aplicación de control para móviles para su próxima generación de dispositivos, pero mantendrá la 'app' anterior para dar soporte a los productos antiguos.

El nuevo sistema, bautizado como Sonos S2 o Serie 2, será compatible con la mayoría de productos ya existentes de Sonos, como ha informado la compañía en un documento de soporte.

Sonos ha explicado que S2 hará uso de "funciones nuevas, actualizaciones de uso y más posibilidad de personalización", y tambien que ofrecerá "tecnologías de sonido con mejor resolución para la música y el cine en casa".

Los productos compatibles incluyen las familias Play 1, 3 y 5 de segunda generación, Playbase, Playbar, Connect y Connect:Amp de segunda generación, One de primera y segunda generación, One SL, Beam, AMP, Port, Boost, Symphonisk, Move y Sub de primera y segunda generación.

En estos casos, a los que se añadirán los nuevos productos que lance la marca a partir del próximo mes de abril, los usuarios podrán descargarse la nueva app y comenzar a utilizarla en junio.

No obstante, algunos modelos antiguos de la compañía no serán compatibles con S2, como es el caso de Zone Player, CR200, Bridge, Connect y Connect:Amp de primera generación y Play 5 de primera generación.

La actualización al nuevo sistema no será obligatoria, de manera que los dispositivos no soportados podrán seguir utilizando la 'app' de control anterior, que pasará a denominarse Sonos S1 Controller.

"(Sonos S1 Controller) seguirá funcionando con tus productos, servicios de música y servicios de voz existentes", según la empresa. Esta ha asegurado también que continuará enviando actualizaciones de seguridad pero no las nuevas funciones de 'software' que llegarán con S2.

Sonos ha explicado también que la 'app' de S1 no será compatible con los dispositivos con el nuevo sistema operativo, así como que los altavoces con S1 no se podrán agrupar con los de S2.