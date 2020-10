Portaltic.-Sony aclara que no graba los chats de voz de PS4 pero permite hacerlo a sus usuarios por moderación

MADRID, 15 Oct. (Portaltic/EP) -

Sony ha aclarado que la compañía no graba los chats de voz grupales de la función Party de PS4, después de enviar una notificación a los usuarios en la que les informaba de que otros usuarios pueden grabar las conversaciones para enviarlas a moderación.

PS4 distribuyó el miércoles la nueva versión 8.00 de su 'software', que incluye novedades como controles parentales actualizados con los que los padres pueden elegir en qué videojuegos tienen permitido chatear los menores.

En esta actualización, Sony incluyó una notificación de seguridad en los chats de voz de la función Party que advierte a los usuarios de que sus conversaciones pueden ser grabadas, lo que causó confusión en algunas personas.

A través de su cuenta de soporte de Reino Unido, Sony ha aclarado que la compañía no graba los chats de voz de PS4, y ha puntualizado que son el resto de usuarios de la conversación quienes pueden grabarla para enviarla a moderación, como ya sucedía anteriormente.

Hello! The notification advises you that other users may be recording your voice conversation. We do no record party chats. ^PS