Portaltic.-Sony anuncia los 11 proyectos de desarrollo local que apoyará a través de PlayStation Talents 2020

MADRID, 22 May. (Portaltic/EP) -

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha anunciado los once proyectos que ya forman parte del programa PlayStation Talents 2020, el programa de apoyo de la compañía tecnológica a los estudios independientes locales.

En un evento digital celebrado este jueves, el director de comunicación de SIE Iberia y responsable del programa PlayStation Talents, Roberto Yeste, resaltó la importancia del programa de apoyo de PlayStation que, desde 2015, ha ayudado a más de cien proyectos españoles.

En concreto, la compañía anunció los proyectos seleccionados que forman parte de la presente edición de Playtation Talents. Portavoces de cada uno de ellos informaron de las novedades y el estado de desarrollo de los respectivos videojuegos, como informa en un comunicado.

Así, los proyectos seleccionados son Itadaki Smash, del estudio vasco Main Loop, que es, ademas, el nuevo proyecto que entra a formar parte de PlayStation Talents Alianzas; y Summer in Mara, de los valencianos Chibig, pertenecientes al programa PlayStation Alianzas.

También forman parte de esta edición Clid The Snail, del madrileño Weird Beluga Studio, ganadores del premio al 'Mejor Juego del año' en la VI Edición de los Premios PlayStation; Inner Ashes, del estudio Calathea Game Studio (Games Camp Madrid); Corbid: A colorful adventure, del estudio Cucurry (Games Camp Barcelona); The Library of Babel, del estudio Tanuki Game Studio (Games Camp Barcelona); Do Not Open, del estudio Quasar Dynamics (Games Camp Valencia); Lethal Honor:Essence, del estudio Viral Studios (Games Camp Valencia); Operation Highjump, del estudio Mansion Games (Games Camp Valencia); The Five Covens, del estudio rBorn Games (Games Camp Bilbao); y Walls of Lies, del estudio Snowy Jellyfish (Games Camp Málaga).