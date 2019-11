Portaltic.-Sony anuncia los 12 proyectos de videojuegos españoles finalistas de los premios PlayStation Talents

Publicado 12/11/2019 18:55:24 CET

MADRID, 12 Nov. (Portaltic/EP) -

Sony Interactive Entertainment España ha anunciado este martes los 12 proyectos de videojuegos de desarrolladores españoles seleccionados como finalistas de la próxima edición del certamen PlayStation Talents, de ayuda al desarrollo independiente de videojuegos.

Los Premios PlayStation cumplen su VI Edición, y Sony ha revelado a los candidatos a su categoría principal, el Premio 'Mejor Juego del Año 2019', que se darán a conocer el día 19 de diciembre, en una gala que se retransmitirá a través del canal de Youtube y Twitch de PlayStation España.

La lista completa de los 12 proyectos que competirán por el premio principal de PlayStation Talents está encabezada por 'A Rising Bond', de inBreak Studios; 'Blackout!!', de Sun Studios; 'Blackstorm', de Lost Criteria Studios; 'Clid the Snail', de Weird Beluga Studio; 'Fifo's Night', de Flamingo Games; y 'Guayota', de Team Occlusion.

En esta categoría competirán también 'Imvisible', del estudio Mirror Age; 'Inner Ashes', de Calathea Game Studio; 'Inner Path', de O Works; 'The Paperman', de Proto1Studios, 'Tiki Adventures', de Golden Coconut Studios; y 'Twaliens', de Blue Glitch Studio.

Los estudios podrán optar también por los galardones 'Juego Más Innovador', 'Mejor Arte' y 'Mejor Juego para la Prensa', como ha explicado Sony en un comunicado. Además, por primera vez, se premiará al juego con 'Mejor Narrativa' y a dos premios especiales: 'Premio Especial Dreams', dotado con 3.000 euros, y 'Premio Especial CompromisoPlayStation'.

Los organizadores han dado a conocer al jurado que escogerá a los ganadores, compuesto por personalidades del mundo de los videojuegos como desarrolladores, artistas y periodistas.