Portaltic.-Sony desvela la marca PlayStation Studios, con la que identificará sus videojuegos exclusivos

MADRID, 12 May. (Portaltic/EP) -

Sony ha anunciado la nueva marca PlayStation Studios, un sello con el que distinguirá a los videojuegos exclusivos para su serie de consolas PlayStation desarrollados por los estudios que pertenecen a la compañía japonesa.

El sello de PlayStation Studios está compuesto simplemente por el logo de PlayStation y la palabra' studios' debajo, pero en una nueva animación que Sony ha publicado a través de YouTube, muestra también imágenes de algunas de las principales franquicias de sus estudios propios.

Entre ellas se encuentran videojuegos exclusivos para PlayStation como Horizon Zero Dawn (Guerrilla), Uncharted y The Last of Us (Noughty Dog), God of War (Santa Monica), Little Big Planet (Media Molecule) y Ratchet and Clank (Insomniac).

Esta animación, en la que se muestran también los botones principales del mando de la consola de Sony, se usará para identificar a los nuevos videojuegos exclusivos y de estudios propiedad de PlayStation.