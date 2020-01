Portaltic.-Sony presentará sus novedades en MWC 2020 el 24 de febrero

Publicado 16/01/2020 9:51:02 CET

Sony celebrará una rueda de prensa en Barcelona, en el marco de Mobile World Congress (MWC 2020), el próximo 24 de febrero, aunque no ha compartido detalles de las anuncios que realizará.

La compañía tecnológica japonesa acogerá en su espacio de MWC una rueda de prensa, como informa en las invitaciones que ha empezado a enviar a los medios de comunicación especializados, como GSMArena.

El evento tendrá lugar el lunes 24 de febrero, a las 8:30 horas. Para quienes no puedan asistir, la compañía habilitará una retransmisión a través de su canal de YouTube. La invitación, no obstante, no da pistas sobre los posibles anuncios que hará en la feria.

Mobile World Congress fue el marco de presentación de sus 'smartphones' Xperia X1 con formato 21:9 y Xperia 10, 10 Plus y L3 en la edición de 2019, y de Xperia XZ2 y XZ2 Compact, en 2018

Sony también ha estado presente en la feria de electrónica de consumo CES 2020, en la que compartió el logotipo de su videoconsola de próxima generación, PlaysTation 5.