Portaltic.-Sony retrasa los videojuegos The Last of Us II y Marvel's Iron Man VR hasta próximo aviso

MADRID, 3 Abr. (Portaltic/EP) -

Sony ha anunciado el retraso "hasta próximo aviso" del lanzamiento de sus videojuegos The Last of Us: Parte II y Marvel's Iron Man VR, cuya llegada estaba prevista el mes de mayo, debido al coronavirus.

"Logísticamente, la crisis global está impidiendo que proporcionemos la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen", como ha explicado PlayStation a través de su cuenta oficial de Twitter.

En cuanto a The Last of Us: Parte II, el estudio de videojuegos Naughty Dog planeaba lanzar la segunda entrega de esta saga de acción para la consola PS4 el próximo 29 de mayo.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.