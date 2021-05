Los Spaces de audio ya están disponibles en la versión web de Twitter

MADRID, 27 May. (Portaltic/EP) -

Twitter ha extendido el alcance de su función de Spaces de audio, similar a la red social Clubhouse, que pasa a estar disponible también para la plataforma en su versión web, tanto para móviles como para escritorio.

La red social dio a conocer sus Spaces de audio en noviembre del año pasado y, desde entonces, ha ido incorporando nuevas funciones como opciones de configuración que permiten establecer quiénes pueden participar y la posibilidad de que creen nuevas conversaciones usuarios que tengan más de 600 seguidores.

Por el momento, la función se encontraba restringida solo a los usuarios de la app de Twitter para móviles, pero ahora la plataforma ha lanzado esta característica en su versión web, como ha anunciado Twitter a través de la cuenta oficial de Spaces.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)our focus areas:- infrastructure and listening UI that adapts to your screen size- setting reminders for scheduled spaces - accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD