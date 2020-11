Portaltic.-Spaces de Twitter permitirá establecer quién participa en este espacio de comunicación mediante mensajes de audio

MADRID, 30 Nov. (Portaltic/EP) -

Los espacios seguros para comunicarse mediante mensajes de audio en Twitter, Spaces, van cobrando forma enmarcados en un color morado y con opciones de configuración que permiten establecer quiénes pueden participar.

A mediados de noviembre, junto con el lanzamiento de las historias (Fleets), la compañía anunció que estaba trabajando en Spaces, nueva función con la que los usuarios podrán comunicarse por voz directamente con otra persona o un grupo de personas.

La compañía tecnológica avanza en el desarrollo de esta función, que ya cuenta con su propio perfil en la plataforma. Como ha compartido la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, este perfil concuerda con la interfaz de Spaces.

Twitter created @TwitterSpaces for the Audio Spaces feature (hopefully they won't be like "omg haha i'll have to block you now" at this time)The profile picture is based on the palette they're going with in this UI of Audio Spaces that they're working on pic.twitter.com/qFxEdfw1z1