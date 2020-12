Portaltic.-Spotify trabaja en una función para recortar los silencios en los 'podcast'

MADRID, 10 Dic. (Portaltic/EP) -

Spotify trabaja actualmente en una función para su apartado de 'podcast' que permitirá a los usuarios recortar automáticamente los momentos de silencio que se producen durante la emisión de uno de estos programas.

Así lo ha advertido a través de su cuenta de Twitter la experta en desarrollo inverso Jane Manchun Wong, que analiza los códigos de las aplicaciones y de sus betas para advertir características escondidas en las que trabajan los servicios.

En esta ocasión, Wong ha descubierto que Spotify prepara una nueva opción que se denomina 'Recortar silencios' y que, como la propia aplicación informa, "permite saltarse los silencios en los 'podcast'".

Esta función, que puede activarse y desactivarse a través de un botón en el menú de ajustes, permitiría así avanzar automáticamente la reproducción de un programa cada vez que se produce un silencio.

Recientemente, se dio a conocer también que Spotify está trabajando en el soporte para añadir y reproducir los archivos locales guardados por el usuario en su dispositivo móvil con sistema operativo Android.

Spotify is working on “Trim Silence” for podcasts !!!Finally!! I’ve been waiting for this for so long ?? pic.twitter.com/ouvhkHsLhh

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 8, 2020