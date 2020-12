Portaltic.-Spotify trabaja en el soporte para archivos locales en Android

MADRID, 7 Dic. (Portaltic/EP) -

La plataforma de 'streaming' de música Spotify está trabajando en el soporte para añadir y reproducir los archivos locales guardados por el usuario en su dispositivo móvil con sistema operativo Android.

La experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong ha compartido en su perfil de Twitter los trabajos de Spotify para que los usuarios puedan cargar en la plataforma la música que tengan en sus móviles.

Esta función se desarrolla en la aplicación para Android, lo que significa que los usuarios ya no tendrán que depender de la sincronización con la versión de escritorio, y que podrán ver "todos su archivos de audio" en su biblioteca, desde donde podrían escucharlos sin conexión.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs