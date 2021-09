Starlink saldrá del programa beta el próximo mes, según Elon Musk

MADRID, 20 Sep. (Portaltic/EP) -

Starlink, la red de satélites de Internet de la división de SpaceX, saldrá de la fase beta en la que actualmente se encuentra previsiblemente el próximo mes, como ha indicado el propio director ejecutivo, Elon Musk.

Starlink ofrece acceso anticipado a su servicio de Internet basado en una red de satélites interconectados con el programa 'Better than Nothing Beta' (beta mejor que nada). Durante la prueba, los usuarios pueden experimentar velocidades de datos variables de 50Mb/s a 150Mb/s y latencias de 20ms a 40ms, como recoge en su página web.

Este servicio se enfoca a las zonas rurales, donde la conexión a Internet mediante fibra o cable ni llega o es insuficiente, y cuenta en la actualidad con más de 1.700 satélites en órbita, como informó en mayo.

El programa beta se inicio en octubre de 2020, y desde febrero la compañía empezó a extender el registro previo, también en España. Ahora, Musk, en respuesta a un usuario de Twitter, ha señalado que la fase beta terminará "el próximo mes".

Next month — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2021

Starlink requiere el kit de instalación (un terminal de usuario, un 'router' WiFi y una antena con la que poder conectarse a la red de satélites). En su precio, se incluye hardware (499 euros), servicio (99 euros al mes) y envío (60 euros).