Portaltic.-Steam Game Festival permite probar hasta 40 juegos 'indie' que no pudieron ir a la GDC

MADRID, 19 Mar. (Portaltic/EP) -

La edición de primavera del Steam Game Festival, que comenzó este miércoles, ofrece un espacio digital para destacar los juegos 'indie' y, además, durante el evento se podrán probar hasta 40 juegos de este tipo que no pudieron ir a la Game Developers Conference (GDC).

El productor ejecutivo de The Game Awards, Geoff Keighley, anunció el evento, que durará hasta el 23 de marzo, a través de su cuenta en Twitter este martes, indicando que el objetivo es ayudar a los juegos de desarrolladores independientes que perdieron la oportunidad de mostrar sus títulos en GDC.

The Spring edition of @thegamefestival is now live on Steam with 40+ free limited time demos of upcoming games to try! Enjoy! https://t.co/fgrJmBgxIf pic.twitter.com/heAXon8qcr— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 18, 2020

En esta edición el evento los usuarios podrán descargar y jugar a decenas de demos, así como títulos descados de Indie Megabooth, The MIX, Day of the Devs y Wings, según se puede observar en su página web.

Game Developers Conference (GDC), el encuentro anual de desarrolladores y empresas de la industria del videojuego, se iba a celebrar del 16 al 20 de marzo en San Francisco, pero fue cancelado y pospuesto al verano debido al brote del nuevo coronavirus.

Ya son varios los eventos que se han visto cancelados como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19. En el mundo de los videojuegos, el último evento en cancelarse fue la feria de videojuegos E3, una de las más importantes de la industria y que se iba a llevar a cabo del 9 al 11 de junio en Los Ángeles.