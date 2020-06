Portaltic.-Steam integrará el servicio de suscripción de videojuegos EA Access en verano

MADRID, 5 Jun. (Portaltic/EP) -

La biblioteca de videojuegos Steam incorporará durante este verano el servicio de suscripción de videojuegos EA Access, que reúne gran parte de los títulos de la desarrolladora estadounidense Electronic Arts (EA).

EA volvió a distribuir sus videojuegos en Steam el pasado año tras un periodo en el que solamente se encontraban disponibles en sus plataformas propias y anunció que EA Access, lanzado en 2014, se convertiría en su único servicio de suscripción durante este año 2020.

Ahora, EA ha ampliado su colaboración con Steam y ha anunciado que comenzará a distribuir su servicio EA Access a través de esta biblioteca de videojuegos "más adelante este verano", como recoge el estudio en un comunicado.

Como medida previa, EA ha decidido también ampliar su catálogo en Steam y lanzar varios de sus videojuegos que estarán disponibles en su plataforma EA Access, entre los que se encuentran Dragon Age: Inquisition, Dragon Age II, Need for Speed Heat, Need for Speed: Rivals, Need for Speed (2016) y Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, todos ellos en Steam desde este martes.

Asimismo, la compañía estadounidense lanzará más adelante también en Steam otros videojuegos ya existentes de su catálogo como Unravel, Unravel II, Fe y Sea of Solitude; mientras que otros títulos nuevos para PC llegarán a Steam a la vez que a otras plataformas, como es el caso de Command & Conquer Remastered Collection -que se lanza este viernes.