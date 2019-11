Portaltic.-Steam lanza Remote Play Together, la función que permite jugar partidas multijugador locales entre plataformas

Publicado 21/11/2019 16:12:07 CET

Steam lanza Remote Play Together, la función que permite jugar partidas multijug - STEAM

MADRID, 21 Nov. (Portaltic/EP) -

Steam ha lanzado este miércoles su nueva función Remote Play Together, que permite a un jugador compartir sus juegos locales multijugador de Steam con amigos a través de Internet, desde un ordenador, móvil o televisor compatibles.

Con esta función basta con que un jugador tenga el juego al que se quiere jugar instalado. Dicho jugador acudirá a su lista de amigos de Steam y seleccionará a los que quiere invitar. Se pueden conectar hasta cuatro jugadores más e incluso si la conexión a Internet es muy buena se podrá añadir a alguno más, como han explicado en su página web.

Ahora con Remote Play Together se podrá retransmitir vídeo, audio y voz entre los jugadores mientras cada uno utiliza su propio mando, incluso se puede compartir el teclado y el ratón. Las opciones de volumen de juego y chat de voz estarán disponibles en un solo lugar.

Esta función permite a los jugadores conectarse desde dispositivos móviles iOS y Android, Apple TV y Android TV, o distintas plataformas con Windows, Linux y macOS. Remote Play Together permite jugar a un mismo título aunque el juego e forma nativa no soporte dispositivos móviles o no sea compatible con los sistemas operativos de los otros jugadores.

Junto a esta función, Steam ha informado de algunos de los juegos que son compatibles, como TowerFall Ascension, Overcooked, Lonely Mountains Downhill o Monsterhunter.