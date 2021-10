Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ya tiene fecha: el 18 de marzo de 2022

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

MADRID, 1 Oct. (Portaltic/EP) -

Square Enix ha anunciado la fecha de lanzamiento de la precuela de la saga Final Fantasy, junto con el nuevo juego de exploración Dungeon Encounters, en el marco de la celebración de Tokyo Game Show.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin se presentó en la última edición del E3 como un título en el que los protagonistas se tienen que enfrentar a Caos y que remonta a los jugadores al inicio de la saga.

En concreto, los jugadores se encontrarán en un mundo donde la oscuridad ha cubierto los cuatro cristales protectores (fuego, agua, viento y tierra), cuyo brillo deberán restaurar los cuatro guerreros de la Luz. Pero el tiempo parece estar repitiéndose en un bucle.

Este viernes, en el marco de Tokyo Game Show, la compañía ha informado de que el juego estará disponible el 18 de marzo de 2022 para las plataformas PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X/S.

El juego para móviles Final Fantasy VII: The First Soldier, también ha aparecido en la presentación de Square Enix. Este 'battle royale' puede entenderse como precuela de los acontecimientos de Final Fantasy VII, e insta al jugar a convertirse en miembro de la unidad de élite de Shinra.

El estudio no ha desvelado la fecha de lanzamiento de The First Soldier, pero está previsto que llegue a Android e iOS en 2021.

Dungeon Encounters es un juego RPG de exploración de mazmorras que llevará a los jugadores a lo más profundo de un laberinto, donde deberán resolver puzles, salvar obstáculos y derrotar a los monstruos que salgan a su encuentro.

Este juego estará disponible el 14 de octubre para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam.