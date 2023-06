Super Mario Bros. Wonder, Detective Pikachu: El regreso y Pikmin 4 protagonizan las novedades para Nintendo Switch

MADRID, 21 Jun. (Portaltic/EP) -

Super Mario Bros. Wonder, Detective Pikachu: El regreso, WarioWare: Move It! y Pikmin 4 son cuatro de las novedades que Nintendo ha presentado este miércoles y que llegará próximamente a su videoconsola Switch.

El Nintendo Direct de junio ha acogido una gran lista de novedades que llegarán a la videoconsola Nintendo Swith a lo largo de este año, incluidos varios títulos nuevos y contenido protagonizado por Mario y sus amigos, así como juegos de los socios desarrolladores.

Empezando con Mario, Super Mario Bros. Wonder es una nueva entrega de la popular serie de Nintendo en 2D, que llegará el 20 de octubre para jugar en solitario o de manera cooperativa en modo local. Este título introduce un nuevo potenciador de Mario, que le permite transformarse en elefante.

También Super Mario RPG, el primer juego de rol de la serie Super Mario inicialmente lanzado para Super NES, que regresa con nuevos gráficos el 17 de noviembre. En él, Mario deberá aunar fuerzas con sus aliados para plantarle cara a la malvada Banda de Fraguo, recuperar las siete estrellas y reparar la Vía Estelar.

Luigi's Mansion 2, que salió originalmente para Nintendo 3DS, tendrá una nueva versión remasterizada, que Nintendo espera tener lista en 2024, año en que llegará un nuevo juego protagonizado por la princesa Peach.

The Last Spark Hunter es el segundo contenido descargable de pago de Mario + Rabbids Sparks of Hope, que ya está disponible. Mientras que Mario Kart 8 Deluxe - Pase de pistas extras incorporará al título de carreras un nuevo circuito, Escusado Acelerado, y tres personajes del Reino Champiñón: Floro Piraña, Floruga y Kamek.

El 6 de octubre llegará Detective Pikachu: El regreso, un juego de aventuras de estilo cinemático con nuevos casos por resolver y un mes después (3 noviembre), será el turno de WarioWare: Move It!, una nueva entrega de la serie WarioWare en la que los jugadores tendrán que completar más de 200 minijuegos con movimientos absurdos y extravagantes, que estará disponible el 3 de noviembre.

La compañía tecnológica también ha dedicado unos minutos a Pikmin 4 (21 de julio), que por primera vez tendrá expediciones nocturnas y Pikmin luminosos. También cuenta con batallas Dandori, en las que los usuarios deberán recoger más objetos que el oponente dentro de un límite de tiempo para rescatar a una persona desaparecida. Y desde este miércoles, están disponible en la Nintendo eShop las versiones remasterizadas de Pikmin 1 y Pikmin 2.

En la presentación también Nintendo también ha destacado numerosos juegos de los socios desarrolladores y distribuidores, incluidos Batman: Arkham Trilogy, una colección de juegos de acción y aventura protagonizada por el gran protector de Gotham City; Palia, un título multijugador de simulación y aventura muy acogedor en el que los usuarios pueden crear la vida de sus sueños; Dragon Quest Monsters: El príncipe oscuro, un épico viaje narrado desde la perspectiva de un célebre adversario; y Persona 5 Tactica, una nueva aventura de los Ladrones Fantasma.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 (24 de octubre), Sonic Superstars (otoño), Just Dance 2024 Edition (24 octubre), MythForce (2023), Penny's Big Breakaway (inicios 2024), Fae Farm (8 septiembre), Star Ocean The Second Story R (2 noviembre), Vampire Survivors (17 agosto), Silent Hope (3 octubre), Headbangers Rhythm Royale (31 octubre), Gloomhaven (18 septiembre), Manic Mechanics (13 de julio) y Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (19 octubre), completan las novedades.