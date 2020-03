Portaltic.-Team17 lanzará un nuevo videojuego de Worms en este año 2020

MADRID, 9 Mar. (Portaltic/EP) -

La compañía desarrolladora de videojuegos británica Team17 ha anunciado que lanzará un nuevo título del clásico juego de estrategia Worms para este año.

La desarrolladora ha señalado a través de un vídeo teaser compartido a través de varias redes sociales que los usuarios verán que los gusanos protagonistas del juego volverán "como nunca antes les has visto".

Hasta el momento no existen más detalles sobre el nuevo videojuego de la saga Worms, que se lanzó a mediados de los años 90 y cuya última entrega se publicó en el año 2016.

INCOMING! Get ready for Worms like you’ve never played before!Things are getting real in 2020 – more details coming soon… pic.twitter.com/pgzXhUmFiX