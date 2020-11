Portaltic.-El teclado de los nuevos MacBook Air añade tres nuevas teclas de función

MADRID, 11 Nov. (Portaltic/EP) -

Apple ha añadido en el teclado de sus nuevos ordenadores portátiles MacBook Air tres nuevas teclas de función, aunque ha eliminado otras dos teclas clásicas: la del brillo del teclado y la de Launchpad.

La compañía anunció este martes durante el evento en línea 'One more thing' sus nuevos ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini, los primeros que emplean sus procesadores de desarrollo propio Apple Silicon, el chip M1.

Una de las novedades del nuevo MacBook Air es que su teclado ahora cuenta con tres nuevas teclas de función, según ha descubierto el periodista de Bloomberg Mark Gurman, y ha compartido a través de su cuenta en la red social Twitter.

Una de las nuevas teclas tiene un icono de una lupa y activa las búsquedas en 'Spotlight', aunque Apple también ha añadido una tecla con un icono de una luna que activa el modo 'no molestar' y otra con un icono de un micrófono para activar la función de dictado.

The new MacBook Air has updated keyboard function keys, adding Spotlight, Dictation, and Do Not Disturb - replaces Launchpad and Keyboard brightness. pic.twitter.com/1BM6wTWQZh