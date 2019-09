Portaltic.-La técnica del hackeo de SIM compromete temporalmente la cuenta en Twitter de su CEO, Jack Dorsey

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

La cuenta del CEO de Twitter, Jack Dorsey, en la mencionada red social estuvo temporalmente comprometida el viernes gracias a la técnica conocida como hackeo de SIM, que permite obtener acceso a la cuenta a través del número de teléfono de su dueño.

Twitter solicita a los usuarios que introduzcan, de forma opcional, un número de teléfono móvil con el objetivo de reforzar la seguridad de su cuenta, mediante la autenticación en dos factores (con el envío de un SMS al móvil).

No obstante, las SIM pueden hackearse, precisamente lo que ocurrió el viernes con la del número de teléfono de Dorsey. Como explica la compañía tecnológica, "el número de teléfono asociado con la cuenta fue comprometido debido a un descuido de seguridad por el proveedor móvil", lo que permitió que una tercera persona no autorizada "escribiera y enviara 'tuits' vía mensaje desde el número de teléfono".

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.