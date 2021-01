Telegram facilitará la migración de chats de WhatsApp a su servicio

MADRID, 28 Ene. (Portaltic/EP) -

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería que los usuarios de Whatsapp han elegido como destino alternativo tras las polémicas surgidas por sus cambios de política, y para facilitar la migración de los chats, está trabajando en una nueva herramienta que simplificará el proceso.

La versión de Telegram v7.4 para iOS ha mostrado menciones a la herramienta de migración, a la que ha tenido acceso 9to5Mac antes de que una segunda actualización las retirara. Todavía en desarrollo, la herramienta permitirá pasar datos a Telegram de aplicaciones como Whatsapp, Line y KakaoTalk, entre otras.

Para exportar los datos, los usuarios de WhatsApp encontrarán en dentro de cada una de las conversaciones, en los ajustes, una opción para exportar el chat de manera individual. El archivo se genera se puede llevar a Telegram a través de Share Sheet, según explican en el portal citado. Entonces Telegram preguntará a qué contacto o grupo se quiere vincular esa conversación, y comenzará la migración.

En 9to5Mac señalan que algunos usuarios pueden todavía ver la opción de importar chats desde WhatsApp y otros servicios después de actualizar a la última versión de Telegram, pero no parece estar disponible para todos por el momento.

El fundador de Telegram, Pavel Durov, informó el pasado 12 de enero que el servicio superó los 500 millones de usuarios activos, después de que 25 millones de usuarios se unieran a la plataforma en las 72 horas previas, siguiendo al anuncio de WhatsApp de un cambio en sus políticas, que debían aceptar la seguir usando la app.

Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ