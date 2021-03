Telegram prepara salas de voz para sus canales al estilo de Clubhouse

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

Telegram trabaja para añadir salas de audio a sus canales al estilo de la red social Clubhouse, permitiendo la creación salas de audio desde canales, en un movimiento similar al que ya anunciaron Twitter con 'Spaces' o los futuros servicios de Instagram y Facebook.

La función, que por el momento no se encuentra habilitada, ha sido desvelada por el medio especializado WABetaInfo en su Twitter, después de descubrirla en el código de la aplicación.

La interfaz revela que los administradores de los canales podrán crear estos "chats de voz" a través de una cuenta personal o desde uno de los canales de Telegram. Unirse a estas salas es posible a través del botón de ajustes en la parte superior de la página de descripción del canal.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.Clubhouse is everywhere ?? https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11