Publicado 18/02/2020 11:18:51 CET

The Last of Us Parte II estrena tráiler con voces en castellano

MADRID, 18 Feb. (Portaltic/EP) -

La compañía Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que el videojuego The Last of Us Parte II, que estará disponible el próximo 29 de mayo, ya tiene tráiler con voces en castellano.

El primer tráiler del videojuego, exclusivo de la videoconsola PlayStation 4 y desarrollado por el estudio estadounidense Naughty Dog, se lanzó el pasado mes de septiembre y estaba únicamente disponible en inglés.

Lorenzo Beteta y María Blanco son los encargados de poner las voces a los protagonistas, Joel y Ellie, en el tráiler en español del videojuego, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press.

Por su parte, Claudio Serrano interpretará a Tommy, el hermano de Joel. Este actor ya interpretó a otros personajes de juegos exclusivos de PlayStation 4, como Deacon St John, de Days Gone.

Estaba previsto que The Last Of Us Parte 2 se lanzara a finales de este mes, pero el estudio Naughty Dog anunció en octubre que el videojuego llegaría finalmente el próximo 29 de mayo.

El director de la segunda entrega del juego, Neil Druckmann, señaló que el retraso se debía a la falta de tiempo para completar el desarrollo para la fecha de lanzamiento anterior.