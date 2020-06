Portaltic.-The Last of Us Parte II incorporará 60 funciones de accesibilidad para jugadores con discapacidad

The Last of Us Parte II incorporará 60 funciones de accesibilidad para jugadores

MADRID, 10 Jun. (Portaltic/EP) -

El videojuego The Last of Us Parte II incorporará más de 60 funciones de accesibilidad orientadas a facilitar el juego a las personas con distintos tipos de discapacidades, tanto motoras como auditivas y de visión.

El título del estudio Naughty Dog, que se lanzará para la consola PlayStation 4 el próximo 19 de junio, se ha desarrollado "con la meta de que tantos aficionados como sea posible tengan la oportunidad de experimentar el juego", según ha asegurado PlayStation en su blog.

Además de establecer modos de dificultad distintos, los modos de accesibilidad del nuevo título permiten configurar mecánicas de juego y personalizar los controles para adaptarse a las necesidades de todos los jugadores.

The Last Of Us Parte II se lanzará con tres modos de configuración accesible, orientados a personas con problemas de visión (con transcripciones de texto a voz, modo de alto contraste y la posibilidad de evitar puzles), de audición (con más subtítulos y vibración adicional en combate) y movilidad reducida (apunta de forma automática, permite personalizar el combate y sustituye los comandos en que hay que presionar varias veces un botón).

No obstante, también resulta posibilidad modificar los aspectos del juego uno por uno en función de las necesidades y, por ejemplo, The Last of Us Parte II es el primer título de Naughty Dog que permite remapear todos los controles de juego a otros botones.

En cuanto a las ayudas visuales, estas incluyen tanto texto y elementos de juego como la magnificación, agrandando las zonas relevantes a través de zoom, y también se añaden funciones que evitan los mareos por el movimiento de cámara.

Además, las personas con problemas de visión cuentan también con función de asistencia a la navegación para guiarles en la historia, así como con un modo de escucha mejorado para encontrar a los enemigos, un modo de recorrido simplificado y ayudas a través de audio para el combate.

Otras de las opciones de accesibilidad permiten a los jugadores ser invisibles cuando están agachados, para que puedan superar ciertos niveles a través del sigilo, o apuntar a cámara lenta para tener más tiempo.

El videojuego, secuela del título lanzado en el año 2013, llegará la próxima semana después de sufrir varios retrasos. Aunque inicialmente se iba a publicar el 21 de febrero, fue aplazado a mayo por falta de tiempo y después a su fecha actual de junio por la pandemia de coronavirus.