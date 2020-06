Portaltic.-The Last of Us Parte II llega este viernes a PlayStation 4

The Last of Us Parte II llega este viernes a PlayStation 4

MADRID, 19 Jun. (Portaltic/EP) -

El videojuego The Last of Us Parte II está disponible desde este viernes en exclusiva para la videoconsola PlayStation 4, con una historia “sobre los traumas, la redención y la empatía”.

En el nuevo título, los jugadores se pondrán en la piel de Ellie para vivir, en primera persona, el peso de la narrativa de esta nueva historia. Naughty Dog ha asegurado que no se ha “tomado a la ligera” la tarea de retomar este título.

Aunque “puede parecer una 'historia de venganza'”, los responsables del juego cuentan que cuando profundizaron en ella encontraron “temas más profundos”. “Es una historia de obsesión y de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la justicia y por las personas a las que amamos”, señalan en un comunicado.

El estudio explica que ha creado “una historia centrada en los personajes, en individuos con carencias y las difíciles decisiones que deben afrontar”. Es, en definitiva, “una historia sobre los traumas, la redención y la empatía”.

60 FUNCIONES DE ACCESIBILIDAD

The Last of Us Parte II se ha desarrollado "con la meta de que tantos aficionados como sea posible tengan la oportunidad de experimentar el juego", según ha asegurado el estudio. Además de establecer modos de dificultad distintos, los modos de accesibilidad del nuevo título permiten configurar mecánicas de juego y personalizar los controles para adaptarse a las necesidades de todos los jugadores.

El juego llega con tres modos de configuración accesible, orientados a personas con problemas de visión (con transcripciones de texto a voz, modo de alto contraste y la posibilidad de evitar puzles), de audición (con más subtítulos y vibración adicional en combate) y movilidad reducida (apunta de forma automática, permite personalizar el combate y sustituye los comandos en que hay que presionar varias veces un botón).