Portaltic.-The Last of Us Parte II llegará el 21 de febrero de 2020 a PS4

Publicado 25/09/2019 12:36:20 CET

The Last of Us Parte II llegará el 21 de febrero de 2020 a PS4

MADRID, 25 Sep. (Portaltic/EP) -

PlayStation ha anunciado este martes en su retransmisión State of Play el lanzamiento del juego The Last of Us Parte II para PlayStation 4 (PS4), que saldrá a la venta el 21 de febrero de 2020, aunque ya se puede reservar en preventa, y del que ya se puede ver un avance en su tráiler.

PlayStation ha desvelado en un comunicado en su blog oficial que The Last of Us Parte II se trata del juego "más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia". Es una secuela de The Last of Us, lanzado en 2013, también desarrollado por la empresa estadounidense Naughty Dog.

The Last of Us Parte II "es una historia emocional con temas profundos que encaja perfectamente en el mundo de The Last of Us", afirman desde la compañía. El juego aborda una cuestión principal que es "hasta dónde llegarías para hacer justicia con la gente que ha hecho daño a quienes amas?", explican desde PlayStation.

La empresa compartió en su State of Play este martes, además, el tráiler del juego que llegará el próximo 21 de febrero de 2020. Ya está disponible para su reserva.

The Last of Us Parte II se venderá en cuatro ediciones distintas. La primera es la edición estándar que viene únicamente con el juego. La segunda, la Edición Coleccionista, que incluye una figura de 30cm de Ellie, una réplica a escala real de su brazalete, una caja metálica, un minilibro de ilustraciones de 48 páginas de Dark Horse, un conjunto de seis pines, una litografía, y un conjunto de cinco pegatinas.

Además, esta Edición Coleccionista cuenta con un cupón de contenido digital que incluye un tema dinámico para PS4, un conjunto de seis avatares de PSN, la banda sonora digital y una versión digital del minilibro de ilustraciones.

La tercera es la Edición Especial, que cuenta con la caja metálica y todo el contenido digital que se puede encontrar en la Edición Coleccionista.

Y la última es la Edición Digital Deluxe, que incluye todo el contenido digital detallado anteriormente, además de una copia digital de la edición estándar. Desde la compañía, aseguran que si se reserva cualquier versión en PlayStation Store, el usuario recibirá de inmediato un avatar de PSN de The Last of Us Parte II con el tatuaje de Ellie.

De todas formas, desde PlayStation especifican que si se reserva cualquier edición de este título, se recibirán dos elementos desbloqueables al iniciar el juego: una mejora de capacidad de munición para la pistola de Ellie y un manual de fabricación, que proporciona acceso a nuevas recetas de fabricación y mejoras.

Por otra parte, la descripción de la Edición Especial en la página de ventas Best Buy ha desvelado que el juego podría venir repartido en dos discos. "Incluye el juego completo (2 discos), un mini libro de ilustraciones de 48 páginas, 'Steelbook', un set de Avatares, temática dinámica", se puede leer en la página del juego.