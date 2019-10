Portaltic.-The Last of Us 2 se retrasa y llegará el 29 de mayo de 2020

Publicado 24/10/2019 18:55:26 CET

The Last of Us 2 se retrasa y llegará el 29 de mayo de 2020 - PLAYSTATION

MADRID, 24 Oct. (Portaltic/EP) -

Un mes después de anunciarse la fecha de lanzamiento del videojuego The Last Of Us: Parte 2, el estudio Naughty Dog ha asegurado que su llegada finalmente se retrasará dos meses más y que estará disponible el 29 de mayo de 2020.

El director de la segunda entrega de The Last of Us, Neil Druckmann, ha publicado un comunicado en el blog de PlayStation donde ha actualizado la fecha de lanzamiento del título de Naughty Dog debido a falta de tiempo para completar el desarrollo para la fecha de lanzamiento anterior, el 21 de febrero de 2020.

"En las últimas semanas, mientras concluíamos secciones del juego, nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos tiempo suficiente para llevar todo el juego al nivel de perfección que podríamos llamar como 'calidad Naughty Dog'", ha asegurado Druckmann.

El director del juego ha justificado la decisión de este retraso para no "comprometer parte del juego" y para "reducir el estrés del equipo", aunque se muestra "decepcionado" por aplazar el lanzamiento.

De esta manera, el videojuego se retrasa dos meses más con respecto a la fecha original, y llegará finalmente al mercado el 29 de mayo de 2020, frente a lo que el estudio anunció hace un mes, cuando publicó el primer trailer del título.