Portaltic.-Tinder trabaja para añadir un botón de pánico para situaciones peligrosas

23/01/2020

MADRID, 23 Ene.

La red social de citas Tinder está trabajando para añadir en su aplicación un botón de pánico para que los usuarios puedan avisar si se encuentran en una situación peligrosa.

Match Group, la compañía encargada de Tinder, pretende utilizar las funciones de la aplicación Noonlight, que puede activar solicitudes a los servicios de emergencia mediante un botón.

La 'app' de citas tiene pensado incluir las funciones de forma gratuita a sus usuarios estadounidenses a finales de este mes. Además, Match Group también planea añadirlas en otras aplicaciones de citas en los próximos meses.

Cuando Tinder incluya la herramienta de Noonlight, los usuarios podrán introducir información como la hora de la cita e incluso detalles sobre la persona con la que quedan, según ha recogido el diario The Wall Street Journal.

Si el usuario activa la alerta, la aplicación podrá compartir la información con las autoridades, entre otras cosas la ubicación a tiempo real de la persona.

Sin embargo, la aplicación no envía los datos a los servicios de emergencias nada más pulsar el botón. Para evitar falsos positivos, después de activar la alerta, Noonlight pedirá al usuario que introduzca un código. Si no lo hace, recibirá un mensaje de texto y una llamada y si no responde o si en su respuesta confirma que necesita ayuda, la 'app' avisará a los servicios de emergencia.

Match Group ha sido criticado en ocasiones por no esforzarse más en descartar a aquellos que se comporten mal, a menudo a raíz de informes de agresiones sexuales y otros delitos de personas que quedaron a través de la aplicación.