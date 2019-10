Portaltic.-Trabajadores de Facebook muestran su rechazo al trato dado a los anuncios políticos en la plataforma

Publicado 29/10/2019 12:32:26 CET

MADRID, 29 Oct. (Portaltic/EP) -

Los trabajadores de Facebook se han dirigido a los responsables de la compañía para comunicarles que no están de acuerdo con la postura de adoptada para con los anuncios de políticos, ya que entienden que contribuye a la difusión de desinformación en la plataforma.

En una carta abierta dirigida al CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, y recogida por The New York Times, los trabajadores de Facebook han querido dejar claro que "la libertad de expresión y el discurso pagado no son lo mismo".

En la misma, rechazan las actuales políticas de la plataforma en lo concerniente a los anuncios de políticos. "No protege las voces, sino que en su lugar permite a los políticos convertir nuestra plataforma en un arma contra las personas que creen que el contenido publicado en por figuras políticas es de fiar", recogen en la misiva.

Señalan, incluso, que "permitir el pago de desinformación cívica" tiene el "potencial" de incrementar la desconfianza en la plataforma, al permitir que la plataforma albergue en igualdad de condiciones el contenido de pago y el orgánico, y de deshacer el trabajo de los equipos de integridad, que se encargan de aportar contexto y degradar el contenido que viola las políticas.

El fin de los trabajadores es "concienciar a los responsables de que una gran parte del personal no está de acuerdo con esta política", una queja que acompañan con propuestas enfocadas a "desarrollar mejores soluciones".

Así, los trabajadores, en su carta, incluyen también algunas sugerencias, como considerar los anuncios políticos con los mismos estándares que otros anuncios, dado el "descomunal impacto nocivo" que tienen en la comunidad de Facebook; introducir un tratamiento visual destacado que ayude a distinguir los anuncios políticos de las publicaciones orgánicas o incluso aclarar las políticas de la plataforma para los anuncios políticos.